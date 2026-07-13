Соединенные Штаты Америки отмечают полувековой юбилей — 250 лет со дня принятия Декларации независимости, формально закрепившей выход 13 британских колоний из-под власти Лондона. Хотя война за независимость завершилась лишь в 1783-м, днем рождения государства навсегда осталось 4 июля 1776 года. Отцы-основатели — Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон и Франклин — были людьми незаурядного ума, философами и юристами, мечтавшими построить на обломках Старого Света «град, сияющий на холме», где добродетель восторжествует над пороком, а справедливость — над грехом. Реальность, как водится, вышла сложнее: Штаты не стали ни утопией, ни империей мрака, но превратились в одну из трех сверхдержав наряду с Китаем и Россией, чей исторический путь пестрит как блестящими победами, так и глубокими противоречиями. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Территориальная экспансия молодого государства развивалась стремительно. Начав с тринадцати колоний, Вашингтон уже в 1803 году приобрел у Франции Луизиану, удвоив свои владения, затем последовали аннексия мексиканского Техаса, а в 1867-м — покупка русской Аляски, мотивированная в договоре «целями более тесного союза между двумя великими державами». Впрочем, процесс не завершился и тогда: Флорида, Вермонт, Гуантанамо, Гуам, Пуэрто-Рико, Гавайи и даже Филиппины (до 1946 года) пополнили копилку американских приобретений. А современные притязания на Гренландию и Панамский канал свидетельствуют: аппетиты Вашингтона отнюдь не утолены. При этом США изобрели оригинальный метод вассалитета — размещение военных баз на территории формально суверенных государств, начиная с кубинской Гуантанамо и заканчивая почти тысячей объектов в 132 странах, включая Японию, Германию и Южную Корею.

Эта гибкая система позволяет избегать имперского перенапряжения, сгубившего многие державы, в том числе и Советский Союз, который надорвался на содержании союзников по соцлагерю. Американская конструкция с широкой автономией штатов оказалась на удивление живучей: за 250 лет ни одно внешнее вторжение, кроме японского удара по Перл-Харбору и терактов 11 сентября, не поставило под угрозу само существование страны. Однако внутренние болезни — лицемерие, расизм, колоссальное расслоение общества — разъедают этот механизм изнутри. Особенно показателен недавний судебный прецедент июня сего года, когда Верховный суд фактически отменил принцип «закон выше лояльности», действовавший 90 лет. Теперь президент получил право увольнять глав любых ведомств по своему усмотрению, без объяснения причин — и это в то время, как в России, наоборот, конституционными поправками 2020 года президентские полномочия по формированию исполнительной власти ограничены.

Питер Кузник, видный американский историк, называет главным пороком нации лицемерие, проистекающее из погони за личной выгодой, а также расизм, подкрепленный протестантско-католической доктриной о душе лишь у белых людей. Это породило миф об американской исключительности и крайний эгоизм. Когда к 1914 году Европа захватила 84% земной суши, американский бизнес, не желавший сидеть за океаном, продавил властям лозунг «война — это рэкет», превратив страну в новую империю. С тех пор идеалы отцов-основателей о республике мелких производителей были похоронены под натиском капитала: число миллиардеров растет ежегодно на 10–15 человек, а миллионы простых американцев теряют доходы и даже продуктовые талоны.

Трамп, пришедший к власти в момент заката «времени Америки», являет собой фигуру с расщепленным сознанием, где уживаются шоумен, делец и политический прагматик. Его встреча с Путиным в Анкоридже, когда российский президент шагал к нему через перекрестье красных дорожек на земле, которая всего 157 лет назад была русской, оставила тягостное впечатление и не принесла результатов. Однако, несмотря на всю двусмысленность фигуры Трампа, нельзя забывать: Россия поддержала американцев в борьбе за независимость, и Екатерина II, направившая эскадры к берегам Америки, заявила: «Народы, к свободе стремящиеся, всегда могут полагаться на нашу помощь». И сегодня США не воюют с нами напрямую — они делают на войне деньги, формально оставаясь в стороне.

Вывод напрашивается жесткий: американцы — люди выгоды, русские — справедливости. Эти две этики никогда не сойдутся на общей платформе, и наивно верить в «колоссальные перспективы» после урегулирования украинского конфликта. Настоящая угроза зреет в Европе — авторе двух мировых войн, где уже формируются предпосылки для Третьей мировой, о чем красноречиво сигнализировал саммит НАТО в Анкаре. Нам остается полагаться на собственные силы, армию и флот, помня, что выгода и справедливость обречены на вечный конфликт, в котором и предстоит жить до скончания времен.

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