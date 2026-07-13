Закон гарантирует инвалидам физкультуру: эксперт раскрыл, как людям с ОВЗ попасть в спортсекции бесплатно

Оказывается, чтобы начать заниматься спортом бесплатно, человеку с инвалидностью не нужно искать спонсоров или пробивать закрытые двери клубов — достаточно всего лишь правильно составленной бумаги. Эксперт по фитнесу Эмиль Халимов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на процедурную тонкость, которая превращает формальное право в реальную возможность. Речь идет об индивидуальной программе реабилитации, куда, по его словам, необходимо внести конкретную запись о желании заниматься физкультурой. С этого момента государство автоматически берет на себя обязательство подобрать человеку подходящие тренировки, и отказать ему уже не сможет.

По его мнению, механизм этой схемы прописан прямо в федеральном законодательстве. Статья 31-я профильного закона закрепляет за людьми с ограниченными возможностями право на адаптивный спорт как инструмент восстановления и социализации. Бюро медико-социальной экспертизы формирует ту самую программу, где есть специальный раздел, посвященный оздоровительным мероприятиям. Если врач вносит туда рекомендацию, выписка направляется в региональный спортивный орган, и тот уже обязан найти секцию. Далее эстафету подхватывают местные власти, которые в крупных городах давно выстроили систему бесплатных групп для самых разных категорий — от незрячих и глухих до людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Эксперт отметил, что на практике это выливается в довольно широкий спектр возможностей. В одной только столице сегодня культивируется 28 адаптированных дисциплин — от плавания и настольного тенниса до специфических игр вроде бочча и флорбола, причем каждая из них заточена под конкретные нозологические группы. Финансируется все это за счет госпрограммы развития спорта, то есть средства уже заложены в бюджет. Иными словами, главный барьер сегодня — не деньги и не отсутствие инфраструктуры, а юридическая неосведомленность самих людей. Зная этот алгоритм, любой гражданин с инвалидностью может превратить формальную запись в реальный абонемент в спортзал, просто проявив инициативу в кабинете врача.

Ранее сообщалось, что проект «Единой России» по адаптации ветеранов СВО стал победителем премии «Служение».