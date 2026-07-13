Дешевый трикотаж из Китая против российского: Минпромторг начал тотальную сверку цен на одежду и обувь

Российская легкая промышленность переживает далеко не лучшие времена. На фоне того, как отечественные бренды трещат по швам под натиском дешевого импорта, россияне все активнее голосуют рублем за зарубежные покупки. По итогам 2025 года граждане потратили на заграничный шопинг почти 68 млрд рублей — это в два с лишним раза больше, чем в 2024-м, а рост трансграничных заказов в денежном выражении превысил 20%. Причина до обидного банальна: заморские тряпки и обувь на маркетплейсах часто стоят существенно дешевле местных аналогов. Казалось бы, классический закон рынка, но чиновники решили, что дело не в экономике, а в махинациях. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В кулуарах правительства созрел план «навести порядок», суть которого сводится к тому, чтобы перекрыть поставщикам лазейку с занижением таможенной стоимости. Логика простая: если импортеры декларируют товар дешевле, чем он продается в магазине, значит, они недоплачивают налоги и пошлины, создавая тем самым нечестные условия для наших фабрик. Минпромторг, Федеральная налоговая служба и таможня объединили усилия, чтобы запустить автоматическую сверку трех потоков данных: таможенных деклараций, отчетов ФНС и информации из системы маркировки «Честный знак». До конца 2026 года пройдет тестовый период: если система заметит критический разрыв между ценой на границе и ценой на полке, это будет считаться сигналом к налоговой проверке.

Цифры, подтверждающие бедственное положение отрасли, действительно впечатляют. За первые пять месяцев этого года производство одежды рухнуло на 8,4%, кожгалантерея упала на 1%, текстиль просел на 0,1%. При этом импорт в легкой промышленности в 2025-м превысил 1,6 триллиона рублей, причем 60% этого объема пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш. Разница в цене колоссальна: российский трикотаж стоит в среднем 404 рубля против 259 рублей за импортный, а отечественная пара обуви тянет на полторы тысячи, в то время как зарубежная продается меньше чем за тысячу. Казалось бы, разрыв очевиден, и вопрос только в том, готова ли страна платить больше за свое, пусть даже более дорогое.

Однако у рынка на этот счет иное мнение. Wildberries & Russ, например, поддержали саму идею прозрачной конкуренции, но призвали не превращать контроль в удушающую петлю для добросовестных игроков. А глава крупной сети одежды прямо заявил: азиатские товары дешевле не из-за серых схем, а из-за объективно низкой себестоимости производства, труда и логистики. Плюс Роскачество добавляет ложку дегтя: исследование 700 образцов из Азии и Африки выявило критические дефекты у 13% продукции, особенно в сегменте кроссовок и детской одежды. Но беда в том, что в эпоху тотальной экономии потребитель выбирает цену, а не качество, и это подтверждает буря негодования в сети.

Пользователи Сети не скрывают иронии: «Почему опять за наш счет?» — спрашивают они, имея в виду, что государство не спешит снижать налоги или субсидировать фабрики, а вместо этого готово поднять пошлины, чтобы лишить людей дешевой одежды. Недовольные вспоминают, что наши производители зажаты сотнями сборов, штрафами и необходимостью закупать импортное оборудование, что объективно делает их продукцию дорогой. Многие проводят параллели с автомобильным рынком, где после ухода бюджетных иномарок народ вынужден переплачивать за «фигню». Итог всей истории печален: попытка защитить внутреннего производителя через ужесточение фискального контроля может обернуться не ростом текстильных гигантов, а очередным ударом по кошелькам тех самых граждан, чей доход, вопреки данным Росстата, на деле почему-то не спешит расти. Получается замкнутый круг: чтобы спасти швейную промышленность, в стране хотят отнять у населения последнюю возможность одеваться бюджетно, фактически повторяя ошибки 90-х, только в зеркальном отражении.

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