Россиян успокоили: в Госдуме исключили повышение пенсионного возраста до 2040 года

Россиянам, которые с тревогой поглядывают в будущее, ожидая новых ужесточений в пенсионном законодательстве, можно выдохнуть — как минимум на два десятилетия. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью NEWS.ru категорично заявила: ни о какой новой пенсионной реформе в обозримой перспективе речь не идет. Повышать возраст выхода на пенсию дальше в ближайшие 15–20 лет никто не собирается, и все разговоры на эту тему — не более чем домыслы, лишенные фактических оснований.

По ее словам, причина такой уверенности кроется в том, что страна попросту еще не завершила текущий переходный этап, который стартовал с прошлыми изменениями. Этот процесс растянут до 2028 года, и пока он не пройден до конца, любые обсуждения новых шагов, по мнению парламентария, выглядят преждевременными и бессмысленными. Достигнутый на сегодня рубеж — 65 лет для мужчин — это результат вынужденного, но взвешенного компромисса между возможностями страховой системы и реальной продолжительностью жизни. Ведь при нынешней демографической ситуации, когда рождаемость падает, а люди живут дольше, кто-то должен содержать растущее число пенсионеров, и для этого экономике просто необходима более длительная трудовая активность граждан.

Однако депутат подчеркивает, что эта мера не является бесконечной и не перешагнет ту грань, где здоровье человека вступает в противоречие с его обязанностями. Поиск баланса между тем, чтобы дать человеку возможность отдохнуть, и тем, чтобы не обрушить пенсионную систему, — это и есть главная задача, которая на сегодня решена. Поэтому все прогнозы о скором повышении возраста выхода на заслуженный отдых можно смело отложить в долгий ящик: следующие полтора десятилетия система будет работать в уже заданных параметрах, а обществу стоит сосредоточиться на текущем этапе адаптации, а не на страхах перед грядущими переменами.

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