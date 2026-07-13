Фуры и катера: в Госдуме рассказали, почему контрразведке пора бить тревогу

Андрей Колесник, депутат Госдумы, в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости кардинального усиления работы контрразведки и антитеррористических структур внутри России. Это заявление прозвучало на фоне его обеспокоенности новыми методами, которые противник использует для нанесения ударов в глубоком тылу.

По словам парламентария, привычные схемы ведения боевых действий уже не работают, и сейчас на первый план выходит именно внутренняя безопасность, требующая совершенно иного уровня бдительности и профессионализма.

Он уточнил, что суть проблемы заключается в смене тактики со стороны Вооруженных сил Украины, которые, как отмечает Колесник, отошли от фронтальных атак и взяли на вооружение методы, характерные для теневого бизнеса. Вместо массированных пусков с приграничных территорий, противник делает ставку на точечные диверсии, используя для этого гражданскую инфраструктуру. Речь идет о том, что комплектующие для беспилотников теперь пытаются доставлять к месту запуска не военным путем, а скрытно — в фурах с коммерческими грузами или даже на маломерных судах, маскируя их под обычные товары. Это превращает борьбу с дронами из чисто военной задачи в сложнейшую оперативную работу, где на кону стоит безопасность мирных городов.

Особую тревогу у депутата вызывает поручение, данное президентом Украины Владимиром Зеленским Службе безопасности Украины, которую он характеризует как инструмент не только подавления внутренней оппозиции, но и организации террористических актов на российской земле. Упоминание «40 дней ада» в данном контексте звучит как сигнал о системной и спланированной кампании, рассчитанной на длительный период дестабилизации. В ответ на это Колесник настаивает, что простого усиления армейских группировок на линии соприкосновения недостаточно — требуется тотальная перестройка работы спецслужб внутри страны.

По мнению депутата, линия фронта фактически размылась и теперь проходит через каждый склад, трассу и речной порт. Игнорирование этой новой реальности чревато тем, что враг получит возможность бить в самое сердце, используя уязвимости логистики. В связи с этим предложение Колесника звучит как жесткий ультиматум системе безопасности: либо контрразведка переходит в режим тотального превентивного поиска и перекрывает каналы поставок на этапе планирования, либо страна столкнется с эскалацией внутренних угроз, которые будут стоить гораздо дороже любой войсковой операции. По сути, это требование переключить внимание с внешнего периметра на внутреннюю «прошивку» государства.

Ранее Путин анонсировал усиление ударов в ответ на атаки ВСУ по России.