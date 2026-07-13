Гуманный отлов дает плоды: в Нижнем Новгороде отловили более 200 бездомных животных

Нижний Новгород подводит промежуточные итоги борьбы с бездомными животными, и статистика этого года выглядит неоднозначно. По данным главы фонда «Сострадание НН» Владимира Гройсмана, за первую половину 2026-го с улиц города удалось изъять чуть более двухсот бродячих собак и кошек. Интересно, что динамика идет на спад: если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда было отловлено 273 хвоста, то количество уменьшилось почти на четверть. Однако назвать ситуацию полностью спокойной не позволяют другие цифры. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Помимо общего числа пойманных животных, специалисты фиксируют еще один важный показатель — агрессивность стай. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 16 эпизодов немотивированного нападения со стороны бездомных псов, и хотя в прошлом году таких инцидентов было больше — 21 — проблема остается острой для горожан. Тем не менее, тенденция к снижению как общего поголовья, так и числа конфликтов с людьми все же прослеживается, что говорит о постепенной стабилизации обстановки.

В основе этой работы лежит областная программа ОСВВ, что расшифровывается как отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания. Этот механизм охватывает уже не только собак, но и беспризорных кошек, действуя на всей территории Нижегородской области. Реализацией программы в самом областном центре и на Бору, а также в Ковернинском и Городецком округах занимается непосредственно госпиталь «Зоозащита НН», который отвечает за отлов и последующую ветеринарную обработку. Таким образом, гуманный подход к регулированию численности пока демонстрирует свою эффективность, снижая популяцию без радикальных мер, однако работа по профилактике агрессивного поведения остается приоритетом для муниципальных служб.

Ранее жители Новомосковска призвали разобраться с агрессивными собаками, кусающими детей.