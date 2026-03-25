Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Ты в игре»

Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с Министерством спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России» шестой год проводит Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре».

Конкурс направлен на достижение цели, поставленной президентом Российской Федерации, привлечь к 2030 году к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян.

Конкурс находит и поддерживает уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт, а также вовлекающие россиян в активный и здоровый образ жизни. За пять лет проведения Конкурса в нем приняли участие более 21 тысячи проектов со всей России. Во время юбилейного сезона Конкурса 2025 году было подано более 5,5 тыс. заявок, 280 — проектов стали полуфиналистами, 34 — вышли в финал.

Прием заявок на участие в шестом сезоне Конкурса продлится до 31 марта 2026 года. На 16 марта 2026 года подано около 1,6 тыс. заявок. Призовой фонд составляет — 500 тыс. рублей в основных номинациях: «Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности», гран-при — 1 млн рублей на развитие проекта.

