Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в танцевальном флешмобе «Эхо Победы»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организационный комитет ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах» объявляет о запуске масштабного международного танцевального флешмоба «Эхо Победы». Он пройдет под песню «Синий платочек».

Идейным вдохновителем и амбассадором проекта «Эхо победы» выступил общественный деятель, руководитель акции «Улицы в лицах» Харитон Руденко.

Голосами флешмоба в сопровождении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ станут заслуженная артистка РФ Жасмин и лауреат всероссийских и международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко. Центральной площадкой проведения станет Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ«Патриот».

К участию приглашены курсанты, действующие сотрудники органов власти, военнослужащие, ветераны СВО, студенты, активисты.

В планах организаторов — установить рекорд по количеству участников, танцующих одновременно под одну и ту же музыку, поэтому на мероприятии будут работать эксперты Книги рекордов России.

В рамках акции «Улицы в лицах» на улицах городов активисты дарят прохожим информационные открытки, рассказывают о подвигах героев, организовывают классные часы патриотизма в образовательных учреждениях, инициируют открытие мемориальных досок, организуют молодежные квесты, просмотры патриотически направленных фильмов, брейн-ринги, патриотические концерты, викторины.