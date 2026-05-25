«Молчаливый» орган: эндокринолог рассказала, почему проблемы с щитовидкой долго не замечают

25 мая весь мир отмечает День щитовидной железы — органа, о котором многие вспоминают только тогда, когда что-то идет не так. А между тем проблемы с «щитовидкой» могут годами маскироваться под усталость, лишний вес или, наоборот, беспричинное похудение. « Вечерняя Москва » поговорила с врачом-диетологом и эндокринологом Натальей Лазуренко о том, как распознать неполадки, какие симптомы нельзя игнорировать и можно ли защитить себя заранее.

По ее словам, щитовидная железа — орган очень «молчаливый». Она почти никогда не болит сама по себе, поэтому человек может долго не догадываться о сбое. Есть два основных сценария: гипофункция (сниженная активность) и гиперфункция (чрезмерная активность). При гипофункции, когда йодосодержащих гормонов не хватает, появляются слабость, утомляемость, снижение работоспособности, плюс набор веса, запоры, ломкие ногти и выпадение волос. Характерный маркер — облысение наружной трети бровей, подчеркивает Лазуренко. При гиперфункции картина обратная: человек худеет, у него могут трястись руки, страдают когнитивные функции, вплоть до депрессии. И если в первом случае йодосодержащие продукты (морская капуста, водоросли, рыба холодных морей) полезны, то во втором их нужно срочно убирать из рациона — они только ухудшат состояние.

Медик добавила, что особняком стоит аутоиммунный тиреоидит — состояние, при котором иммунная система атакует собственную щитовидную железу, принимая ее за чужеродный орган. Это целый синдромокомплекс: повреждается не только железа, но и кишечник, появляется неусвояемость продуктов, ферментативные сбои. Здесь уже нет универсальных рекомендаций — диету приходится подбирать индивидуально под каждого пациента. Игнорирование таких симптомов может привести к серьезным нарушениям обмена веществ, истощению или, наоборот, патологическому набору веса, а также к стойким психоэмоциональным расстройствам.

По ее мнению, для того чтобы не пропустить проблему, необходима ежегодная сдача анализов на гормональный спектр и УЗИ щитовидной железы. Это доступно в любой поликлинике и лаборатории. Профилактика, особенно для жителей средней полосы России (где наблюдается умеренный дефицит йода), включает употребление йодированной соли, добавление в рацион морской капусты, рыбы и фруктов, которые помогают усваивать йод. Но важно помнить: витамины C, A, группы B, а также микроэлементы — железо, цинк, селен, медь — не менее важны. Это те самые «игроки», которые поддерживают работоспособность щитовидной железы. Так что заботиться о ней нужно не один день в году, а постоянно — сбалансированно питаясь, следя за симптомами и не пропуская профилактические визиты к врачу.

