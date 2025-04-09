Жителей Подмосковья пригласили принять участие в чемпионате творческих компетенций ArtMasters

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters — это масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий. ArtMasters создает для молодежи возможности для профессионального развития и социального лифта в индустрии, способствует интеграции участников в профессиональное сообщество и развитию профессиональных навыков.

В новом сезоне традиционно представлены две возрастные категории: юниоры (14-17 лет) и основная (18-35 лет). Юниоры будут соревноваться по 10 творческим компетенциям: «3D-дизайнер», «Веб-дизайнер», «Видеомонтажер», «Видеооператор», «Звукорежиссер кино и медиа», «Клипмейкер», «Композитор популярной музыки», «Сценарист», «Художник-аниматор», «Продюсер». В основной возрастной категории индивидуальные соревнования пройдут в 20 компетенциях, в том числе новым направлениям «Креативный продюсер», «Промт-инженер» и «Дизайнер архитектурной среды».

Победителей и призеров ждут денежные призы. Средства можно будет направить на образовательные цели, реализацию собственных проектов, приобретение профессионального оборудования или вдохновляющее путешествие по стране.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля на сайте проекта.