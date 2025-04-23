Жителей Подмосковья пригласили принять участие в фестивале-конкурсе «Наследие нации»

Жители Подмосковья могут принять участие во втором Всероссийском фестивале-конкурсе «Наследие нации». Его проводит АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

Региональный отборочный этап фестиваля пройдет 17 мая на базе МАУК ЦДК «Строитель» в Пушкино.

К участию приглашаются общеобразовательные учреждения, детские школы искусств, детские музыкальные школы, дома культуры, досуговые центры, профессиональные образовательные музыкальные организации, творческие коллективы или отдельные исполнители, хореографические и вокальные студии, инструментальные оркестры.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 245 организаций и более 2,6 тыс. человек со всей страны. В финал прошли конкурсанты из восьми регионов России, в том числе из Москвы и Подмосковья.