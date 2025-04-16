Жителей Подмосковья пригласили принять участие в международном конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»
Фото: [freepik.com]
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в международном конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами». Его проводит Минэкономразвития России совместно с фондом «Центр стратегических разработок».
Цель конкурса — повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории через сбор и демонстрацию видеоконтента о путешествиях по стране.
Конкурс проводится до 12 июня. По его итогам определят победителей в следующих номинациях: «От Калининграда до Камчатки», «Культурное наследие», «Невероятная Россия», «Лицо города», «Профессиональный ракурс», «Народы России», «Гастрономические традиции», «Яркие события».
Подробная информация об условиях и правилах проведения конкурса представлена на сайте проекта.