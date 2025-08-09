Жителей Подмосковья пригласили принять участие в национальной кинопремии «Герои большой страны»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в третьей национальной кинопремии «Герои большой страны». С 25 июля на нее было подано уже порядка 60 заявок. Прием проектов продлится до 25 сентября 2025 года. Награждение состоится 6 февраля 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве.

Кинопремия направлена на возрождение культуры и компетенций по производству проектов с глубоким и высоким духовно-нравственным содержанием, транслирующих традиционные ценности и формирующих образ героя, который служит семье и обществу, защищает и развивает страну.

В конкурсе участвуют игровые, документальные и анимационные картины, сериалы и короткометражные фильмы, опубликованные не ранее 1 октября 2023 года. Проекты могут участвовать в премии, если они не искажают историю и не создают негативные образы нашей страны и ее деятелей. Из поданных на конкурс проектов по критерию «содержание» в шорт-лист будет отобрано 35 фильмов и сериалов.

Тематические номинации кинопремии — «Герои-защитники», «Герои СВО», «Герои науки и технологий», «Человек труда», «Герои семьи», «Герои воспитания», «Герои-строители будущего». В индустриальных: приз за режиссуру, сценарий, за игровой фильм, сериал и короткий метр, за лучший анимационный и документальный проект. В специальных: «Служение и честь», «История и смыслы», «Мечты о будущем», за лучший детский фильм и приз молодежного жюри.

Накануне награждения в Национальном центре «Россия» откроется форум кинопремии. Пройдут заседания смыслового центра по 17 ценностям, по вселенным и героям будущего, будут представлены результаты исследования по героям молодежи и влиянию кино, доклады по образам героев и оценке содержания контента, пройдет сессия по герою государственной службы, по образу человека труда в кино, форсайт-сессия по психологии зрителя, сценариям проектов 2030, пленарная сессия по семейному контенту и традиционным ценностям в кино.

К участию приглашены представители киноиндустрии и цифровых платформ, государства, промышленности, эксперты, педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели, журналисты, блогеры и молодежь из регионов России.

Подать заявку можно здесь.