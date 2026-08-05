Жителей Подмосковья пригласили принять участие в открытой квалификации конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в открытой квалификации Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие пройдет во Владивостоке.

Войти в число участников на общих условиях могут те, кто не прошел онлайн, региональный, межрегиональный или национальный отбор. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, выбрать направление и приехать во Владивосток. Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.

Открытые квалификационные соревнования пройдут 18 сентября по 13 направлениям уличной культуры и спорта. По итогам выступлений лучшие выйти в основную соревновательную сетку гранд-финала.

Также стартовала регистрация для зрителей на гранд-финал премии. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 16 по 20 сентября.

Все, кто зарегистрируется до 16 августа, автоматически станут участниками конкурса от «КАРДО» и проекта «Другое Дело». Главный приз — поездка на финал с оплаченным авиаперелетом и проживанием. Победителя определят до 1 сентября.