Один способ и никакого спама: как навсегда избавиться от назойливых звонков

Навязчивые рекламные звонки продолжают досаждать россиянам, несмотря на современные антиспам-сервисы. Эксперт в сфере маркетинга Дмитрий Кукуйский в беседе с REGIONS рассказал, какие способы борьбы с телефонным спамом действительно работают, а также напомнил о законных механизмах защиты и штрафах для нарушителей.

Даже самые продвинутые антиспам-приложения не всегда спасают от бесконечных предложений кредитов, страховок и оконных конструкций. Однако мириться с этим совсем не обязательно, уверен Дмитрий Кукуйский, эксперт по маркетингу и продвижению бизнеса.

Самый надежный способ — звонок оператору

По словам Кукуйского, начать стоит с самого простого: обратиться к своему мобильному оператору. Часто именно сотовые компании сами организуют рекламные обзвоны и рассылки на основе своей абонентской базы. Достаточно подать заявление с требованием исключить номер из рекламных списков — и количество нежелательных звонков может заметно сократиться.

Также эксперт рекомендует при каждом нежелательном звонке просить компанию удалить номер из ее базы. Закон обязывает организации выполнять такие требования, если реклама идет по их собственной клиентской базе.

ФАС и Роскомнадзор — оружие против нарушителей

Если рекламные звонки поступают без согласия абонента, стоит обращаться в Федеральную антимонопольную службу или Роскомнадзор. За незаконные обзвоны компаниям грозят штрафы от ₽300 тыс. до ₽1 млн. Как отмечает эксперт, после официальной жалобы многие организации предпочитают сразу прекратить любые контакты с заявителем.

Встроенные антиспам-фильтры операторов и мобильных приложений дают дополнительную защиту, но полностью проблему не решают, признает Кукуйский.

Что дальше?

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы телефонные продажи полностью не исчезнут, но частично перейдут в мессенджеры, голосовых помощников и чат-ботов. Однако ключевой принцип останется неизменным: любая рекламная коммуникация должна происходить только с согласия человека.

Интересный факт: аналитики выяснили, что пик нежелательных звонков приходится на 15:00 во вторник и среду. В это время люди обычно сосредоточены на рабочих задачах, чем активно пользуются злоумышленники.