Близкий друг Пугачевой раскрыл новые подробности о ее здоровье

77-летняя Алла Пугачева накануне призналась, что перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Врачи предупредили певицу, что восстановление будет долгим и непростым — ей придется заново учиться ходить. Сама Пугачева опасалась, что искусственный сустав не приживется.

В интервью KP.RU близкий друг Примадонны признался, что проблемы со здоровьем у певицы накапливались годами. Более того, у нее диагностирован диабет, а также наблюдались проблемы с ногами и сердцем.

В 2010 году Пугачевой уже делали операцию на сердце, а в 2021 году потребовалось повторное вмешательство. Медики предполагают, что на состояние здоровья могли повлиять многолетнее курение и перенесенные пластические операции.

По словам приятеля артистки, операцию по замене тазобедренного сустава делали нескольким известным личностям.

«Такая же история была и у фигуриста Алексея Ягудина в 2007 году. Ягудин, узнав от врачей, что сустав правого бедра полностью раздроблен, согласился на установку титанового протеза. Операция длилась четыре часа. В большой спорт фигурист не вернулся, но по крайней мере может выступать на ледовых шоу», — поделился знакомый певицы.

Операция по установке эндопротеза тазобедренного сустава в России проводится бесплатно по полису ОМС, однако коммерческая стоимость в Москве варьируется от ₽150 тысяч до ₽1,8 млн. На Кипре, где сейчас проживает Пугачева, такая операция стоит от €6,5 тысяч до €22 тысяч. Сейчас для певицы главное — пройти все этапы реабилитации и вернуть подвижность.

Ранее врач Ирина Баранова раскрыла причину травмы Аллы Пугачевой.