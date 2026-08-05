«Выглядит как богиня»: Виктория Лопырева показала фигуру в 43 года

Российская телеведущая и модель отметила свой 43-й день рождения. В честь праздника она опубликовала в личном блоге эффектный снимок, на котором позирует у бассейна в черном бикини, пишет Super. Фото мгновенно собрало тысячи лайков и вызвало бурное обсуждение среди поклонников.

Лопырева не скрывает, что гордится своей фигурой. В подписи к посту она призналась, что увлечена темой превентивной медицины, здоровья и долголетия. По ее словам, она регулярно консультируется с врачами и следит за новыми научными данными, чтобы оставаться в тонусе.

Фото: [ соцсети ]

«Для меня важно не просто выглядеть хорошо, а чувствовать себя здоровой и энергичной», — поделилась телеведущая.

Поклонники не остались равнодушными. В комментариях они осыпали Лопыреву комплиментами.

«Самая красивая амазонка», «Какая шикарная фигура! Боже мой», «Просто богиня», — написали поклонники.

Многие отметили, что в 43 года Виктория выглядит потрясающе и служит примером для подражания.

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