«Выглядит как богиня»: Виктория Лопырева показала фигуру в 43 года
Super: 43-летняя Лопырева в день рождения опубликовала фото в черном бикини
Фото: [соцсети]
Российская телеведущая и модель отметила свой 43-й день рождения. В честь праздника она опубликовала в личном блоге эффектный снимок, на котором позирует у бассейна в черном бикини, пишет Super. Фото мгновенно собрало тысячи лайков и вызвало бурное обсуждение среди поклонников.
Лопырева не скрывает, что гордится своей фигурой. В подписи к посту она призналась, что увлечена темой превентивной медицины, здоровья и долголетия. По ее словам, она регулярно консультируется с врачами и следит за новыми научными данными, чтобы оставаться в тонусе.
Фото: [соцсети]
«Для меня важно не просто выглядеть хорошо, а чувствовать себя здоровой и энергичной», — поделилась телеведущая.
Поклонники не остались равнодушными. В комментариях они осыпали Лопыреву комплиментами.
«Самая красивая амазонка», «Какая шикарная фигура! Боже мой», «Просто богиня», — написали поклонники.
Многие отметили, что в 43 года Виктория выглядит потрясающе и служит примером для подражания.
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