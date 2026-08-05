Общественная палата Подмосковья подписала соглашения с НКО о взаимодействии при наблюдении за выборами

Общественная палата Московской области подписала соглашения с НКО о взаимодействии при общественном наблюдении за выборами. Подписание состоялось в Доме Правительства Московской области.

Соглашения определяют формирование и подготовку корпуса общественных наблюдателей, участие в наблюдении за подсчетом голосов, а также предусматривают проведение совместных консультаций, обмен опытом, реализацию информационно-просветительских мероприятий.

«Широкое участие общественных организаций позволит сформировать профессиональный корпус общественных наблюдателей, обеспечить эффективный общественный контроль на всех этапах избирательного процесса и укрепить доверие граждан к его результатам», — отметила первый зампред Общественной палаты Подмосковья, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева.

Фото: [ пресс-служба Общественной палаты Московской области ] 1/2 Фото: [ пресс-служба Общественной палаты Московской области ] 2/2

Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов отметил особую роль профессионального юридического сообщества в обеспечении законности избирательного процесса.

«В Московской области более 7 тыс. адвокатов и значительный профессиональный юридический потенциал. Поэтому наряду с общественными наблюдателями на избирательных участках будут работать наши адвокаты и юристы. Они смогут оперативно разъяснить возникающие правовые вопросы и оказать необходимую помощь», — рассказал он.

К подписанию присоединились Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов», Адвокатская палата Московской области, Московское областное отделение Ассоциации юристов России, Московское областное региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и другие НКО. В общей сложности соглашения были заключены с 9 организациями. Работа по расширению партнерского взаимодействия продолжается.