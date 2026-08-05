Капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса в Пушкинском округе выполнили на 85%

Капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса в Пушкинском округе выполнили уже на 85%. Открыть обновленное учреждение планируется 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Комплекс расположен на Полевой улице в поселке Софрино. Здесь в рамках госпрограммы капитально ремонтируют третий корпус. На площадке трудятся более 70 человек, задействованы 3 единицы техники.

В здании 1970 года постройки площадью более 4,4 тыс. кв. м проводятся чистовая отделка, электромонтажные работы, монтаж инженерных систем, обновление фасада, благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового детского сада в ЖК «Первый Южный» в Видном.