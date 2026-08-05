Врачи Подольской больницы вернули пациентке с катарактой зрение

Москвичке Татьяне Чмиль грозила полная потеря зрения — на одном глазу оно было уже утрачено, на втором развивалась катаракта и держалось высокое внутриглазное давление. Спасти пациентку взялись офтальмологи Подольской областной клинической больницы. После двух операций женщина снова видит яркие краски и читает без очков, пишет REGIONS .

Ежегодно в амбулаторное хирургическое офтальмологическое отделение Подольской областной клинической больницы в поселке Кузнечики обращаются тысячи пациентов с заболеваниями глаз. Сюда приезжают не только жители Подмосковья, но и из других регионов — среди них была и москвичка Татьяна Чмиль.

На момент обращения женщина практически не видела левым глазом, правый уже был полностью утрачен. Обследование показало высокое внутриглазное давление в обоих глазах и выраженную катаракту на единственном работающем органе зрения. Врачи поставили диагноз: без срочного вмешательства пациентка могла полностью ослепнуть.

За дело взялся заведующий отделением, доктор медицинских наук, профессор Алексей Егоров. В ходе микроинвазивной операции хирурги заменили помутневший хрусталик на искусственный и восстановили естественный отток внутриглазной жидкости. Спустя несколько недель провели дополнительную лазерную процедуру на втором глазу — она снизила выработку жидкости и закрепила результат. Давление нормализовалось, зрение значительно улучшилось.

«Очень благодарна Алексею Евгеньевичу. Не просто так пациенты пишут ему хорошие отзывы. У этого врача золотые руки. Теперь я вижу мир в ярких красках. Могу читать без лупы и очков», — рассказала Татьяна Чмиль.

Она также поблагодарила весь коллектив отделения за внимательное отношение и комфортные условия.

Как отметил профессор Егоров, в отделение регулярно обращаются жители не только Подмосковья, но и Москвы, Тулы, Калуги и даже Хабаровска. Спрос на высококвалифицированную офтальмологическую помощь продолжает расти.