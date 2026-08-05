«С каждым городом семья расширяется»: Кристина Орбакайте собрала всех троих детей и показала видео с ними

Кристина Орбакайте, известная певица и дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой, поделилась редким семейным видео. На кадрах, снятых во время отдыха в Испании, она впервые за долгое время показала всех троих детей вместе, пишет Super.

На видео Кристина позирует в ярком платье и произносит фразу: «С каждым городом семья расширяется». Затем один за другим появляются ее дети: сначала 14-летняя Клавдия, затем 28-летний Дэни Байсаров, а последним — 29-летний Никита Пресняков. Завершается ролик трогательным моментом — вся семья танцует под новую песню Орбакайте.

Это воссоединение произошло вскоре после того, как Никита Пресняков встретился со своим отцом Владимиром Пресняковым, его супругой Натальей Подольской и младшими братьями. Похоже, что летний отдых стал для семьи возможностью побыть вместе и укрепить связи.

Для Кристины Орбакайте такое семейное собрание — событие редкое. Она редко показывает всех наследников одновременно. Поклонники уже успели оценить кадры и оставить теплые комментарии, отметив, как повзрослели дети и как счастливо выглядит сама певица.

Ранее Никита Пресняков показал новые страстные фотографии с возлюбленной.