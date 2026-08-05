22-летний спутник Жанны Агузаровой отреагировал на слухи об их романе

22-летний Даниил Онищенко, которого недавно заметили в компании 64-летней певицы Жанны Агузаровой в загородном отеле, публично опровергнул слухи о романе. В интервью Super молодой человек заявил , что публикации в СМИ и соцсетях нанесли ущерб его репутации, и объяснил, что на самом деле связывает его со звездой 1990-х.

По словам Даниила, он является частью команды Жанны и занимается организационными вопросами. В конце июля планировалось выступление певицы на фестивале Outline, подготовкой которого как раз и занимался Онищенко. Однако фестиваль был отменен, что и объясняет его присутствие рядом с артисткой в отеле.

Особое возмущение Даниила вызвала утечка кадров с камер отеля и его персональных данных в публичное пространство.

«Любой человек, выбирая место для отдыха, вправе рассчитывать на конфиденциальность, безопасность своих персональных данных и на то, что материалы с камер видеонаблюдения никогда не окажутся в публичном доступе. Именно поэтому я считаю произошедшее недопустимым», — объяснил Онищенко.

Молодой человек потребовал привлечь виновных в утечке к ответственности по закону.

Ранее сообщалось, что 17-летняя дочь основателя группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова впервые вышла в свет с 22-летним бойфрендом.