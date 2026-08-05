В Подмосковье за неделю провели свыше 70 земельно-имущественных аукционов
На прошлой неделе в Подмосковье провели 77 земельно-имущественных аукционов
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за неделю провели 77 земельно-имущественных аукционов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
В общей сложности участниками торгов за указанный период стали 168 претендентов. Среднее количество участников на аукционах составило 2,1 человека на лот.
Одним из самых востребованных лотов стал земельный участок в Рузе. Объект, предназначенный для строительства частного дома, был выставлен на продажу. За него боролись 12 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.