Привязаны к региону больше не будете: где и как придется проверять авто с 2027 года

Министерство транспорта России разработало проект постановления с новыми нормами проведения технического осмотра транспортных средств. Нормативы начнут действовать с 1 марта 2027 года и сохранят силу до весны 2033 года. Инициатива реализована во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишет Главный региональный.

Ключевые новшества для автовладельцев

Согласно подготовленному документу, автовладельцам предоставят возможность проходить проверку у любого аккредитованного оператора без привязки к региону регистрации машины. Кроме того, проведение диагностических процедур станет допустимо на базах передвижных пунктов.

Ведомство сократило перечень оснований для отказа в оказании услуги. Специалисты смогут отказать в проведении процедуры исключительно в 3 случаях:

отсутствуют необходимые документы;

сведения об автомобиле разнятся с данными государственного реестра;

не произведена оплата услуги.

Оплата услуг и порядок выдачи документов

Финансовая составляющая процедуры продолжит регулироваться региональными властями, определяющими предельные тарифные сетки. В то же время до старта диагностики автовладельцу необходимо уплатить государственную пошлину за занесение информации в базу ЕАИСТО.

По завершении контрольных мероприятий собственнику авто выдадут электронную диагностическую карту, заверенную цифровой подписью эксперта. Бумажный дубликат предоставят по отдельному запросу. Если в процессе проверки в автомобиле обнаружат неполадки, транспортному средству придется пройти процедуру повторно.

Общественные консультации по представленному проекту завершатся 14 августа 2026 года. В ведомстве подчеркнули, что внедрение новых правил не потребует финансирования из государственного бюджета.