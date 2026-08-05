Стало известно о тайной росписи Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Супермодель Джиджи Хадид и голливудский актер Брэдли Купер официально стали мужем и женой. Как сообщает британское издание The Sun со ссылкой на инсайдеров, пара тайно расписалась в Нью-Йорке еще в июле. Церемония прошла скромно, без лишнего внимания прессы, а затем влюбленные устроили праздничный ужин для самых близких друзей и родственников.

Слухи о браке подогрело появление пары в Париже 3 августа. Папарацци запечатлели Джидди и Брэдли во время прогулки по французской столице — они держались за руки, были расслаблены и не скрывали сверкающие золотые кольца на безымянных пальцах.

Как выяснилось, влюбленные выбрали украшения французского ювелирного дома Boucheron. Джидди остановилась на модели Quatre Radiant Edition из желтого золота с бриллиантами стоимостью $6450, а Брэдли — на кольце Godron из розового золота за $2120.

Пара встречается около трех лет — их роман начался в 2023 году. Официально о своих отношениях они объявили в мае 2025 года, когда Джидди опубликовала в соцсетях фотографию с поцелуем на вечеринке по случаю своего 30-летия.

У обоих есть дети от предыдущих отношений: у Хадид — пятилетняя дочь от Зейна Малика, у Купера — девятилетняя дочь от российской модели Ирины Шейк.

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