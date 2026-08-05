Почти 200 новых объектов выставили на торги в Московской области в конце июля

В Подмосковье в последнюю неделю июля выставили на торги 186 новых объектов. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, были выставлены 171 земельный участок в аренду и на продажу, 8 нежилых помещений в аренду и на продажу, 4 лесных участка в аренду, 2 здания с земельными участками в аренду и на продажу, а также 1 объект под недропользование.

К примеру, в Дмитрове можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Объект расположен в деревне Жуково. Его площадь составляет почти 14 соток. Стартовая цена аренды — ₽210,3 тыс. в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.