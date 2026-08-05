Вместо Казани в Тбилиси: что произошло с бортами Turkish Airlines ранним утром

Несколько международных и внутренних рейсов, направлявшихся в столицу Татарстана, столкнулись с изменениями в расписании из-за временной приостановки работы казанского аэропорта. В их числе оказались 2 борта турецкого авиаперевозчика, которым пришлось совершить посадку на территории Грузии. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на сервис Flightradar24.

Изменение маршрутов турецких авиалайнеров

2 воздушных судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшие рейсы из Турции в Россию, не смогли приземлиться в пункте назначения и совершили посадку в Тбилиси. Согласно сведениям сервиса Flightradar24, изменения в движении лайнеров, вылетевших из Стамбула и Антальи, были вызваны введенными мерами по ограничению работы аэропорта Казани.

Задержки рейсов и официальное заявление Росавиации

Временные неудобства затронули и другие направления. С 6-часовым отставанием от графика ожидается прибытие рейса из Москвы. Кроме того, на аналогичный временной отрезок перенесено отправление самолетов из Санкт-Петербурга и Ташкента.

По информации представителей Росавиации, казанский аэровокзальный комплекс приостановил прием и отправку воздушных судов с 04:00 до 11:45 в среду, 5 августа. В ведомстве подчеркнули, что подобные меры приняты ради соблюдения стандартов безопасности полетов.