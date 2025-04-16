Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском фестивале робототехники «Робосити»

Организаторы фестиваля — АНО дополнительного образования «Роболатория» и Ассоциация специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий МИТ — Мы ИТ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В рамках мероприятия пройдут соревнования по робототехнике среди школьников; бои автономных и управляемых мини-роботов; деловая программа с круглым столом и подписанием соглашений с партнерами мероприятия; мастер-классы по робототехнике и программированию; выставка робототехнических компаний, компаний-производителей средств обучения робототехнике; хакатон по разработке приложений искусственного интеллекта для студентов колледжей и университетов.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на официальном сайте проекта.