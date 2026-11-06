Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском театральном проекте «Школьная классика»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском проекте «Школьная классика», который реализует «Движение первых» совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Главной целью проекта является формирование ценностных ориентиров и уважения к культурному наследию России через поддержку

и развитие школьных и молодежных театров, вовлечение детей и молодежи

в театральное искусство и литературное творчество.

Проект реализуется с 15 сентября 2026 года по 7 июня 2027 года в шести номинациях: «Школьный дебют», «Школьные театры», «Театры дополнительного образования», «Театры профессиональных образовательных организаций», «Школьная классика без границ» и «Индивидуальная номинация».

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет, проживающие на территории Московской области, входящие в состав школьных и молодежных театральных коллективов, участники «Индивидуальной номинации» в возрасте от 9 до 17 лет, студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 21 года, руководители коллективов, а также тьюторы (для инклюзивных направлений).

Подать заявку на участие в «Индивидуальной номинации» можно до 13 ноября 2026 года; в номинации «Школьные театры» — до 15 декабря 2026 года; в номинациях «Школьный дебют», «Театры дополнительного образования» и «Театры профессиональных образовательных организаций» — до 25 декабря 2026 года; в номинации «Школьная классика без границ» — до 26 февраля 2027 года. Регистрация доступна здесь.