Жители Черноголовки смогут обучиться цифровому искусству и 3D-моделированию

В подмосковной Черноголовке открывается бесплатная Лаборатория Искусства и науки, в ходе которой жителей будут обучать цифровому искусству и 3D-моделированию.

Отмечается, что работа лаборатории инициирована Центром городского развития Черноголовки, ее создатели Центр Art & Science Университета ИТМО и Центр поддержки и развития современного искусства ЗА АРТ.

В рамках обучения участники погрузятся в теорию цифрового искусства, получат практические знания по работе с 3D-графикой и дополненной реальностью (AR), попробуют себя в роли звуковых художников и научатся записывать и обрабатывать звуки природы. Для того, чтобы принять участие необходимо подать заявку до конца недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.