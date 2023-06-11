Жители Химок приняли участие в праздновании Дня России на Красной площади

В событии приняли участие множество неравнодушных граждан. В том числе и сотрудники градообразующих предприятий, депутаты и активисты партии «Единая Россия» из Химок, а также просто жители подмосковного города.

Химчанка Анастасия Миншутина отметила, праздник подарил ей незабываемые эмоции.

«Сегодня мы зарядились замечательными эмоциями и отличным настроением! Благодарю организаторов за такой хороший концерт. И, конечно же, поздравляю всех с наступающим Днем России!» — сказала она.

Отметим, что в честь Дня России на главной площади страны провели масштабный концерт. Перед зрителями выступили Полина Гагарина, Валерия, Николай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Леонид Агутин и другие.

Стоит добавить, что и в самих Химках на День России скучать не придется. В городе планируют провести более 40 различных мероприятий. Одной из центральных площадок праздника станет сквер им. Марии Рубцовой.