Жители и гости Егорьевска смогут посетить фестиваль «Ягодка с кислинкой»

Культура и спорт

Фото: [©Сергей Лескеть/РИА Новости]

В эту пятницу в деревне Верейка в городском округе Егорьевск пройдет второй фестиваль «Ягодка с кислинкой», который посвящен клюкве. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что посетители смогут попробовать и купить различные блюда из клюквы, мед, выпечку и не только. Для них подготовят мастер-классы, народные игры, конкурсы и выступления творческих коллективов.

Отметим, что фестиваль пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.

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