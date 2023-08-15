Жители и гости Егорьевска смогут посетить фестиваль «Ягодка с кислинкой»
Фото: [©Сергей Лескеть/РИА Новости]
В эту пятницу в деревне Верейка в городском округе Егорьевск пройдет второй фестиваль «Ягодка с кислинкой», который посвящен клюкве. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
В сообщении ведомства уточнили, что посетители смогут попробовать и купить различные блюда из клюквы, мед, выпечку и не только. Для них подготовят мастер-классы, народные игры, конкурсы и выступления творческих коллективов.
Отметим, что фестиваль пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма региона.
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