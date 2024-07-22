Жители и гости Подмосковья до конца лета могут смотреть кино под открытым небом в Горках Ленинских

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» до конца лета будет работать кинотеатр «Киносад» под открытым небом. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что киносеансы на свежем воздухе в хорошем качестве на широком экране проходят уже больше половины лета. Репертуар подбирается в соответствии с запросами и предпочтениями зрителей.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд подчеркнул, что посещение летнего кинотеатра становится привлекательным вариантом досуга для широкой аудитории, позволяя зрителям ощутить гармонию между искусством кино и окружающей природой, создавая особый эстетический опыт и уникальные впечатления.

Известно, что кинопоказы проходят каждую пятницу и субботу в 22:00. Они продлятся до сентября. В кинотеатре создана комфортная атмосфера и предусмотрено все для приятного времяпровождения: удобные посадочные места, мягкие пледы, напитки.