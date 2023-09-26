Жители Коломны приняли участие в масштабном марафоне

Как рассказали в администрации городского округа Коломна, это важное событие посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот пробег символизирует стремление сохранить в памяти подвиг Героев нашей Родины. Молодому поколению важно знать, какой ценой досталась Победа нашим дедам и прадедам, чтобы понимать возложенную на них великую ответственность за дальнейшую судьбу своей Родины», – подчеркнула замглавы администрации Лариса Лунькова.

В рамках забега участникам предложили состязания сразу на трех дистанциях. Так, школьники с третьего по шестой класс бежали дистанцию в 500 метров в честь Маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского Союза М. Е. Катукова. В два раза большее расстояние было предусмотрено для учеников с 7 по 11 классы. Этот забег прошел в честь Гвардии полковника дважды Героя Советского Союза Зайцева В.А. И, наконец, самую сложную дистанцию преодолели студенты и взрослые участники из трудовых коллективов. Она была утвержена в память об адмирале Военно-морского Флота дважды Героя Советского Союза С.Г. Горшкова.

Перед началом состязаний к спортсменам обратился с приветственным словом председатель Совета депутатов Николай Братушков. Маршрут забегов проходил по исторической части Коломны. А на финише всех участников награждали памятными медалями.