Жители Коломны смогут насладиться захватывающим мотофристайл-шоу от Алексея Колесникова

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» команда профессиональных мотофристайлеров, возглавляемая известным коломенским райдером Алексеем Колесниковым, проводит серию впечатляющих выступлений по городам Подмосковья с мая по август.

В программе невероятные прыжки с трамплинов, захватывающие дух сальто на багги, сложные акробатические элементы и выступления опытных гонщиков, дополненные живым битбоксом от чемпиона мира Вахтанга. Площадь Советская в Коломне станет эпицентром яркого и запоминающегося события в субботу, 19 июля.

Алексей Колесников – признанный лидер в области фристайл-мотокросса в России, обладатель множества престижных наград. Именно в Коломне он впервые продемонстрировал свой уникальный трюк – сальто на багги, модифицированном автомобиле весом полторы тонны, который под силу выполнить лишь немногим гонщикам во всем мире.

Старт мероприятия запланирован на 17:00. Вход на шоу свободный.

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