Жители могут поучаствовать в конкурсе на создание официальной песни волонтеров Фестиваля молодежи

Жители Подмосковья в возрасте от 14 лет могут принять участие в конкурсе на создание официальной песни волонтеров Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году.

Зарегистрироваться на участие можно до 17 ноября. Для этого нужно направить на электронную почту volunteers@fest2024.com заявку и текст песни в текстовом формате .doc/.docx, а также загрузить музыку в формате mp3 на облачный диск.

До 22 ноября все заявки будут оценены экспертами, после чего будут определены десять финалистов. Затем с 23 по 27 ноября состоится народное голосование в группе фестиваля во «Вконтакте». По его итогам определят троих победителей.

В завершение эксперты определят обладателя Гран-при. Его композиция станет официальной песней волонтеров фестиваля. Она будет записана и выпущена музыкальным лейблом «Таврида.АРТ», презентована в рамках Всероссийской акции «77 дней до старта волонтерского корпуса Фестиваля!», а также использована на основных мероприятиях волонтеров на федеральной территории «Сириус».