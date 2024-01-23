Жители Московской области стали чаще посещать спектакли и концерты

Театрально-концертные мероприятия в Подмосковье в 2023 году посетили более полутора миллионов зрителей.

Как отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, посещаемость спектаклей и концертов выросла на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. Глава ведомства убежден, что этот факт является следствием растущего интереса к культурным заведениям области. Так, только за прошлый год театры представили более 70 премьерных спектаклей, а в честь 200-летия со дня рождения А. Н. Островского были созданы 12 новых постановок. Подобная тенденция будет продолжена и в 2024 году.

Отметим также, что для подмосковных театров приобретается новое техническое и технологическое оборудование.