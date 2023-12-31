Жители Подмосковья и не только могут принять участие в «Лыжне России-2024»

Начался прием заявок на участие в 42-м всероссийском старте Лыжни России, который состоится в феврале. Центральный старт в Московской области пройдет в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Отмечается, что «Лыжня России» – традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем из 70 регионов России.

Примечательно, что принять участие могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для участников будет подготовлена одна дистанция – 10 километров. Регистрация на участие в спортивном мероприятии пройдет на региональном портале госуслуг.

К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ и иностранных государств только при наличии заявки с допуском врача, имеющие полис (оригинал) страхования жизни, полис (оригинал) страхования от несчастных случаев и представившие документ, подтверждающий личность (паспорт или свидетельство о рождении).