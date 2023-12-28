Жители Подмосковья могут посетить детские новогодние елки от мотоклуба «Ночные Волки»

В январе следующего года мотоклуб «Ночные Волки» проведет серию новогодних елок для детей, они пройдут в Байк-центре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мотоклуба.

«Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок — все это в Новогодней сказочной истории от Ночных Волков», — говорится в сообщении.

Для посетителей проведут спектакль с участием актеров и большим количеством сказочной техники, их выступление будет сопровождаться музыкой, стихотворениями и сказочными текстами. В пресс-службе уточнили, что новогодние мероприятия в Байк-центре ежегодно посещают более 10 тысяч детей из Москвы, Подмосковья и других городов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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