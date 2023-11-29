Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Чеховская осень»

Жители Подмосковья могут принять участие в XII Международном литературном фестивале «Чеховская осень-2023». Его проводит Союз писателей Республики Крым.

При проведении одиннадцатого фестиваля был организован литературный марафон из одиннадцати международных онлайн-конференций. Пять из них были литературно-общественной и просветительской направленности, а в шести последующих просматривались и обсуждались работы участников фестиваля. Свои работы направили писатели из 53 регионов России, в том числе из Подмосковья.

Двадцатого декабря в14:00 по московскому времени в Симферополе пройдет видео-мост «Рождественские встречи Международного фестиваля «Чеховская осень».

Подробная информация представлена на сайте проекта.