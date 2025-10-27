Жители Подмосковья могут поучаствовать в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив

С 15 октября по 2 декабря 2025 года пройдет заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, куда могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Проекты на конкурсы принимаются по 12 направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества».

Подать заявку на второй конкурс 2026 года могут некоммерческие организации, муниципальные учреждения (за исключением казенных), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Президентский фонд культурных инициатив всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий. На сегодняшний день фонд подвел итоги 14 грантовых конкурсов. Поддержку получили 10 217 творческих инициатив, реализуемых на территории всех регионов России, на общую сумму 40,7 млрд рублей. Итоги 15-го грантового конкурса будут подведены в ноябре 2025 года. Команды, реализующие проекты при поддержке фонда, активно развивают креативный сектор, обеспечивая вклад в экономику регионов и страны в целом.