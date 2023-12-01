Жители Подмосковья могут поучаствовать в молодежном музыкальном фестивале «Морфест»

Жители Подмосковья могут принять участие в юбилейном молодежном музыкальном фестивале «Морфест — 2024». Его реализует ГК «ИНКОННЕКТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект направлен на сохранение и пропаганду культурного достояния и наследия России посредством патриотической музыки; интеграцию кадетских музыкальных самодеятельных коллективов в культурное сообщество страны как пример патриотического воспитания подрастающего поколения посредством музыки.

Ключевым событием фестиваля станет музыкальный конкурс «Мелодии победной весны» среди творческих кадетских коллективов различных ведомств, курсантов и учащихся морских образовательных учреждений России. Конкурс позволит отобрать лучших исполнителей патриотической песни в возрасте от 14 до 18 лет на право стать участником фестиваля.

Регистрация участников и прием конкурсных работ проводится до 15 марта 2024 года. Победители конкурса получат возможность совершенствовать свое исполнительской мастерство с выдающимися педагогами под руководством художественного руководителя фестиваля, заслуженного деятеля искусств РФ, основателя и художественного руководителя Детского музыкального театра юного актера А. Л. Федорова.

Подробная информация об условиях участия представлена на официальном сайте проекта.