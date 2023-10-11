Жители Подмосковья могут поучаствовать в создании логотипа выставки «Россия» для своего региона

Жители Московской области могут самостоятельно разработать региональный логотип для международной выставки-форума «Россия», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Виртуальный конструктор для создания логотипа доступен на официальном сайте проекта. Для того, чтобы предложить свой вариант, необходимо пройти авторизацию через аккаунт в соцсетях или по адресу электронной почты. Самый понравившийся логотип может быть использован Подмосковьем в рамках всех дней данного масштабного мероприятия.

Как отметила гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова, каждые российский регион по-своему уникален, однако вместе субъекты создают неповторимый образ страны, объединяя множество культур, народов, достижений и традиций.

«И теперь каждый россиянин может отразить самобытность <…> своего родного региона, создав уникальный логотип», — подчеркнула она.

Международная выставка «Россия» откроется в ноябре на территории ВДНХ. На ней представят экспозиции восьмидесяти девяти регионов страны. Также для гостей подготовлены образовательная, деловая и культурная программы. Завершится мероприятие в апреле.

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