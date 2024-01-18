Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Тотальный диктант»

Культура и спорт

Фото: [Unsplash.com]

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» при содействии Фонда президентских грантов 20 апреля проведет в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант — 2024».

«Тотальный диктант» - ежегодное культурно-просветительское мероприятие, направленное на повышение уровня грамотности населения, формирование интереса к изучению русского языка.

Данная общественная инициатива реализуется силами организаторов-добровольцев при участии партнеров, спонсоров и грантодателей.

Подробная информация о проведении акции «Тотальный диктант - 2024» размещена на сайте проекта.

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