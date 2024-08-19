Жители Подмосковья могут принять участие в чемпионате высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Площадкой проведения мероприятия станет Инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай».

Чемпионат пройдет по 12 компетенциям для студентов колледжей и 4 юниорским компетенциям для школьников от 14 лет.

В церемонии открытия примут участие делегации из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представители делового и экспертного сообщества.

Участниками чемпионата могут стать обучающиеся по программам среднего профессионального образования РФ, обучающиеся школ РФ и иностранных государств от 14 лет, молодые специалисты предприятий 22-35 лет, студенты образовательных организаций иностранных государств по профилю компетенций старше 16 лет.