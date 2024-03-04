Жители Подмосковья могут принять участие в дополнительной программе «Юнармии»

ВВПОД «Юнармия» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование» с 3 по 16 мая проводит дополнительную общеразвивающую программу «Военно-патриотический лагерь «Юнармеец» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае (Анапский район, село Сукко).

К участию в конкурсном отборе допускаются участники движения от 13 до 17 лет, имеющие высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.

Подтверждением участия в движении является индивидуальный номер участника ВВПОД «Юнармия», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив». Заявки участников без регистрации в системе рассматривать не будут.

Прием конкурсных работ осуществляется до 18 марта. Результаты отбора опубликуют на сайте движения 26 марта.

Подробная информация об условиях участие в конкурсном отборе представлена на портале движения.