Батраков забил «Барселоне», «Бавария» не смогла обыграть норвежцев, первая победа «Сабаха»: обзор Лиги чемпионов

Батраков забил команде своей мечты

Алексей Батраков забил свой первый гол за «Галатасарай» — и сразу команде своей мечты, «Барселоне», за которую болел с детства. Российский полузащитник сам же начал голевую атаку на 28-й минуте, отправив на левый фланг Рафаэла Леау. Получив ответный пас от португальца, Батраков пробил с линии штрафной — открыть счет в матче помог рикошет.

Вскоре «Галатасарай» мог удвоить результат после подачи Батраковым углового, но гол отменили из-за офсайда. В целом же «Барса» атаковала весь матч и своего в итоге добилась. В концовке первого тайма Жоау Канселу сравнял счет, а после перерыва Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми довели дело до разгрома. Ламин Ямаль отдал две голевые и был признан лучшим игроком матча.

Батраков же СМИ называют лучшим в составе «Галатасарая». Россиянин покинул поле на 58-й минуте, уступив свое место Габриэлу Саре.

Историческая победа «Сабаха»

Фото: [ УЕФА ]

Азербайджанский «Сабах» в первом же домашнем матче в Лиге чемпионов одержал историческую победу, первую в истории клуба. «Сабах» обыграл чешскую «Славию» со счетом 2:0.

Помогли ошибки соперника. «Славия» в первом тайме не реализовала несколько хороших моментов, а вскоре после перерыва Кахим Пэррис открыл счет в контратаке. Второй гол и вовсе стал парадом несуразностей. Голкипер чехов неудачно вышел из ворот, Джой-Лэнс Миккельс бил уже по пустым, защитник «Славии» успел добежать до мяча, но не попал по нему.

«Лига чемпионов — это вершина футбола. Теперь могу сказать, что забил и победил в Лиге чемпионов. Мое имя вписано в историю Лиги чемпионов, и это невероятно чувство», — ликовал после матча Миккельс.

«Бавария» намучилась с «Викингом»

Фото: [ УЕФА ]

«Бавария» испытала немалые проблемы на искусственном норвежском газоне. «Викинг» же, напротив, чувствовал себя прекрасно, и уже на второй минуте Джанни Стенснесс открыл счет после подачи углового. А на перерыв «Викинг» уходил, ведя с разницей в два мяча после гола Петера Кристиансена.

После перерыва, казалось, все встало на свои места. Харри Кейн оформил дубль, еще один гол добавил Луис Диас, но на 90-й минуте благодаря голу Германа Хаугена норвежцы вырвали ничью. К этому моменту «Бавария» оказалась в меньшинстве после красной карточки Майклу Олисе.

«Конечно, мы разочарованы. Во втором тайме мы полностью переигрывали соперника, нащупали свой ритм и уверенно действовали у чужих ворот. Но затем красная карточка все перевернула с ног на голову», — констатировал Харри Кейн.

У «Арсенала» нет проблем

Фото: [ УЕФА ]

Чемпион Англии уверенно разбил «Лилль» — 3:0. Французы держались до середины второго тайма, а потом «канониры» забили три мяча за семь минут — Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака.

В концовке матча в «Лилле» вышел на замену Оливье Жиру. Стадион овацией встретил 40-летнего форварда, который забил более ста мячей за «Арсенал».

Лондонцы одержали 14-ю победу подряд на «Эмирейтс» на общем этапе Лиги чемпионов.

Другие результаты

Фото: [ УЕФА ]

«Интер» и «Брюгге» выдали веселый матч. Бельгийцы перестреляли в гостях проблемный миланский клуб — 4:3. Николо Трезольди из «Брюгге» сделал хет-трик, а форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — дубль.

«Атлетико» расправился с «Манчестер Юнайтед», находящимся в ужасной форме, — 2:0. С учетом матчей в Англии «МЮ» не выигрывает пять игр подряд.

Вторую победу в турнире одержал «Спортинг», разобравшийся с «Лансом» — 2:0.

«Вильярреал» дома обыграл «Наполи» (3:1), хотя счет открыли итальянцы.

«Лейпциг» одолел ПСВ (1:0), причем голландцы могли повести в счете еще в первом тайме, но голкипер Мартен Вандерворт парировал пенальти, в стиле Игоря Акинфеева отбив мяч ногой.