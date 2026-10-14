В Балаково после атаки БПЛА повреждены несколько жилых домов

В городе Балаково Саратовской области после атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов. По предварительным данным, один человек погиб. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В городе Балаково Саратовской области несколько жилых домов получили повреждения в результате атаки беспилотников. По предварительной информации, погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем канале в MAX.

На месте происшествия работают оперативные службы. Другие подробности случившегося на данный момент не приводятся.

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