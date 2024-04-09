Жители Подмосковья могут принять участие в фестивале «Молодые таланты Отечества»

Восьмой Московский международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества» пройдет 23-24 мая в Краснознаменном зале Московского дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил.

Мероприятие посвящено 80-летию освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя, 315-летию Победы Петра I в Полтавском сражении, Дням России и Москвы.

Основные цели фестиваля — поиск и открытие новых ярких и талантливых детей и молодежи, создание условий для реализации их творческих способностей, развитие духовно-нравственных ценностей, изучение истории, воспитание патриотизма, художественного и эстетического вкуса у детей и молодежи, привлечение их к активной творческой жизни.

В фестивале примут участие представители разных регионов РФ, а также зарубежных стран.

Фестиваль закончится гала-концертом, где на одной сцене будут выступать лауреаты фестиваля и народные, заслуженные артисты. На гала-концерте будут присутствовать зрители, приглашенные, а также VIP-персоны.

Участие в мероприятии бесплатное. Оргкомитет предусмотрел возможность участия в дистанционном режиме. Подать заявку можно на сайте проекта. Подробная информация о фестивале представлена на сайте в разделе «Молодые таланты Отечества».