Жители Подмосковья могут принять участие в финале «Культурного марафона»

В России открылась регистрация на финал «Культурного марафона» — ежегодного просветительского проекта для школьников, посвященного культуре и технологиям.

Все желающие до 8 декабря могут пройти тематический тест от Яндекса. Для этого требуется только регистрация на сайте проекта.

Тест представлен в трех вариантах — для младшего (7-10 лет), среднего (11-14 лет) и старшего (от 15 лет) возраста. В нем собраны вопросы по теме этого года — «Русские классики через призму технологий».

Итоги марафона подведут в декабре. Среди участников случайным образом разыграют призы — Яндекс Станции Лайт с Алисой и подписки Яндекс Плюс. Также все прошедшие финальный тест смогут скачать грамоты в личном кабинете.

Мероприятие проходит в России с 2019 года. Его основная цель — показать связь классического искусства и современных технологий, а также вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски. В этом году «Культурный марафон» стартовал 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Программа включала викторины, мастер-классы, творческие задания по литературе, музыке и изобразительному искусству.